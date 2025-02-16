Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о его якобы сражении с чеченцами в Киеве в начале февраля 2022 года могут указывать на когнитивные нарушения, связанные с длительным употреблением наркотиков. Об этом рассказал врач-психиатр Василий Шуров.
«У наркоманов наблюдается феномен конфабуляции, когда они заполняют пробелы в памяти вымышленными событиями. Зеленский утверждает, что в феврале 2022 года сражался с чеченцами в Киеве, что является явным примером такого феномена», — передает слова Шурова aif.ru.
Психиатр отметил, что поведение Зеленского на пресс-конференциях говорит о наличии у него психологического дискомфорта. Это также указывает на ухудшение его состояния, заключил Шуров.
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