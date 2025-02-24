В Петербурге появится новое производство климатических камер

В Санкт-Петербурге одобрено строительство производственного комплекса в Красногвардейском районе, где будут выпускать климатические камеры для испытания различных видов оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
«Число заявок на создание новых предприятий растет. Это наш вклад в решение поставленной президентом России задачи по достижению технологического лидерства. Компания „РЕОМ-ИТР“ планирует построить производство, увеличить число рабочих мест и выпускать климатические камеры для испытаний различного оборудования. В том числе — медицинского», — рассказал Александр Беглов. Информация была выложена на сайте Смольного.
Компания «РЕОМ — ИТР», инициатор проекта, подала заявку на предоставление статуса Масштабного инвестиционного проекта (МАИП), что позволит ей воспользоваться значительными льготами от города, включая символическую арендную ставку в размере 1 рубль за квадратный метр в период строительства и проектирования. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что несмотря на внешние экономические вызовы, промышленность Петербурга продемонстрировала впечатляющий рост.
Проект обещает стать значительным вкладом в экономику региона. С инвестициями почти в 800 миллионов рублей он обеспечит не только новые рабочие места, но и поспособствует развитию высокотехнологичных производств в Санкт-Петербурге, что важно для достижения технологического лидерства, поставленного в приоритет Президентом России.
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