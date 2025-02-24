В Петербурге появится новое производство климатических камер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несмотря на внешние экономические вызовы, промышленность Петербурга продемонстрировала впечатляющий рост
Несмотря на внешние экономические вызовы, промышленность Петербурга продемонстрировала впечатляющий рост Фото:

В Санкт-Петербурге одобрено строительство производственного комплекса в Красногвардейском районе, где будут выпускать климатические камеры для испытания различных видов оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

«Число заявок на создание новых предприятий растет. Это наш вклад в решение поставленной президентом России задачи по достижению технологического лидерства. Компания „РЕОМ-ИТР“ планирует построить производство, увеличить число рабочих мест и выпускать климатические камеры для испытаний различного оборудования. В том числе — медицинского», — рассказал Александр Беглов. Информация была выложена на сайте Смольного. 

Компания «РЕОМ — ИТР», инициатор проекта, подала заявку на предоставление статуса Масштабного инвестиционного проекта (МАИП), что позволит ей воспользоваться значительными льготами от города, включая символическую арендную ставку в размере 1 рубль за квадратный метр в период строительства и проектирования. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что несмотря на внешние экономические вызовы, промышленность Петербурга продемонстрировала впечатляющий рост.

Проект обещает стать значительным вкладом в экономику региона. С инвестициями почти в 800 миллионов рублей он обеспечит не только новые рабочие места, но и поспособствует развитию высокотехнологичных производств в Санкт-Петербурге, что важно для достижения технологического лидерства, поставленного в приоритет Президентом России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге одобрено строительство производственного комплекса в Красногвардейском районе, где будут выпускать климатические камеры для испытания различных видов оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. «Число заявок на создание новых предприятий растет. Это наш вклад в решение поставленной президентом России задачи по достижению технологического лидерства. Компания „РЕОМ-ИТР“ планирует построить производство, увеличить число рабочих мест и выпускать климатические камеры для испытаний различного оборудования. В том числе — медицинского», — рассказал Александр Беглов. Информация была выложена на сайте Смольного.  Компания «РЕОМ — ИТР», инициатор проекта, подала заявку на предоставление статуса Масштабного инвестиционного проекта (МАИП), что позволит ей воспользоваться значительными льготами от города, включая символическую арендную ставку в размере 1 рубль за квадратный метр в период строительства и проектирования. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что несмотря на внешние экономические вызовы, промышленность Петербурга продемонстрировала впечатляющий рост. Проект обещает стать значительным вкладом в экономику региона. С инвестициями почти в 800 миллионов рублей он обеспечит не только новые рабочие места, но и поспособствует развитию высокотехнологичных производств в Санкт-Петербурге, что важно для достижения технологического лидерства, поставленного в приоритет Президентом России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...