Роспотребнадзор прокомментировал информацию о смертельной болезни в Конго

Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго
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Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в Конго
Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в Конго Фото:

Роспотребнадзор проверит информацию и возьмет на контроль сообщения, связанные с распространением смертельной болезни в Конго (Африка). В пресс-службе ведомства заявили, что сотрудники смогут быстро идентифицировать риски и предпримут необходимые действия. 

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Оно оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Издание Actualit? сообщало, что от неизвестной болезни в Конго скончались более 50 человек. С начала февраля было выявлено уже свыше 943 случаев заболевания лихорадкой.

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Роспотребнадзор проверит информацию и возьмет на контроль сообщения, связанные с распространением смертельной болезни в Конго (Африка). В пресс-службе ведомства заявили, что сотрудники смогут быстро идентифицировать риски и предпримут необходимые действия.  «Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Оно оказалось в распоряжении «Ленты.ру». Издание Actualit? сообщало, что от неизвестной болезни в Конго скончались более 50 человек. С начала февраля было выявлено уже свыше 943 случаев заболевания лихорадкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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