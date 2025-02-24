Роспотребнадзор прокомментировал информацию о смертельной болезни в Конго

Роспотребнадзор проверит информацию и возьмет на контроль сообщения, связанные с распространением смертельной болезни в Конго (Африка). В пресс-службе ведомства заявили, что сотрудники смогут быстро идентифицировать риски и предпримут необходимые действия.
«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Оно оказалось в распоряжении «Ленты.ру».
Издание Actualit? сообщало, что от неизвестной болезни в Конго скончались более 50 человек. С начала февраля было выявлено уже свыше 943 случаев заболевания лихорадкой.
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