В зоне СВО появятся обновленные бронемашины «Ахмат» с ключевой особенностью

Первые образцы обновленной модели бронеавтомобиля З-СТС «Ахмат» будут готовы к испытаниям в 2025 году. Об этом агентству ТАСС сообщил генеральный директор АО «Ремдизель» Александр Захаров. По его словам, в рамках модернизации планируется выпуск двух модификаций машины, адаптированных под различные военные нужды, а ключевой особенностью является то, что их можно отремонтировать в любом месте.
«Будут две модификации машин, потому что мы, пообщавшись с разными родами войск, поняли, что у всех разные задачи, и всем нужны разные машины — даже тот же „Ахмат“. Ближе к переднему краю нужна более динамичная машина. <...> Мы используем абсолютно серийное базовое шасси — машины ремонтируются абсолютно в любом месте», — подчеркнул Захаров в беседе с ТАСС.
По словам специалиста, новая версия автомобиля З-СТС «Ахмат» будет выпускаться наряду со старой. Новинка обещает быть более динамичной и управляемой.
Российская оборонная промышленность в 2022 году успешно завершила разработку и запустила в производство новую модель бронеавтомобиля, получившую наименование З-СТС. Этот этап был выполнен в рекордно короткие сроки: с момента заказа до начала серийного выпуска и поставки техники заказчикам прошло лишь несколько месяцев. Производством занимается предприятие «Ремдизель», расположенное в Набережных Челнах. Бронемашины успешно используют бойцы чеченского спецназа «Ахмат».
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