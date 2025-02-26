Россиянам разрешат перерабатывать в два раза больше: что не так с новым законом

Правительство поддержало предложение российского бизнеса увеличить допустимое количество часов сверхурочных работ в два раза. По оценкам экспертов, подобная инициатива загонит людей в трудовое рабство. Подробнее о новом законе — в материале URA.RU.
О новом законе
На данный момент законодательством РФ сверхурочная работа ограничена 120 часами в год. При этом нельзя перерабатывать более 4 часов в течение двух дней подряд. Российский бизнес выступил с инициативой увеличить этот лимит ровно в два раза, до 240 часов.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что многие работники хотят увеличить количество рабочего времени. По его словам, это связано с ограничениями на основных рабочих местах, что побуждает искать дополнительные источники дохода, включая самозанятость и подработки.
Правительство поддержало инициативу
Правительство РФ 26 февраля поддержало предложение бизнес-сообщества разрешить россиянам перерабатывать в два раза больше, чем предусмотрено Трудовым кодексом. Как отметил Шохин, данная инициатива поможет трудоустроить дополнительно 200 тысяч сотрудников.
Закон загонит россиян в трудовое рабство
Предложение по удвоению часов переработки является попыткой превратить трудовые отношения в рабство. Таким мнением с RTVI поделился глава профсоюзного объединения России «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов.
Подобные меры не решат проблему нехватки кадров, поскольку излишняя нагрузка приведет к выгоранию работников. Вострецов считает, что это не приведет к повышению производительности россиян.
Он также напомнил, что сейчас переработки требуют двойной оплаты за сверхурочные часы. Инициатива предлагает узаконить 120 часов переработки без двойной оплаты, и это, конечно, «ни в какие ворота не лезет», добавил Вострецов.
Сколько россиян хотят перерабатывать
Исследование, проведенное сервисом SuperJob, показало, что почти половина опрошенных россиян (48%) не работают более 40 часов в неделю и отказываются от сверхурочных работ. Результаты этого опроса передает радиостанция «Говорит Москва».
В ходе исследования также выявлено, что предложение увеличения зарплаты не мотивирует опрошенных к переработкам. При этом среди женщин нежелание работать сверхурочно выражено сильнее, чем среди мужчин: 59% против 38%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.