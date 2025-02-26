Правительство поддержало удвоение длительности сверхурочного труда

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Максимальную продолжительность сверхурочной работы планируют увеличить до 240 часов
Максимальную продолжительность сверхурочной работы планируют увеличить до 240 часов Фото:

Правительство России поддержало предложение бизнеса удвоить допустимое время сверхурочной работы для решения проблемы дефицита кадров. Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Правительство согласовало нам позицию», — передает слова Шохина «Интерфакс». Сейчас максимальная продолжительность сверхурочной работы составляет 120 часов в год. Планируется увеличить ее до 240 часов.

Александр Шохин отметил, что данная инициатива может помочь трудоустроить дополнительно 200 тысяч работников. Однако нужно согласовать изменения с администрацией президента РФ, которая выражает опасения по поводу возможной эксплуатации работников. Шохин также добавил, что многие самозанятые люди ищут подработку из-за ограничений на основном месте работы, и следует легализовать такие возможности для заработка.

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Правительство России поддержало предложение бизнеса удвоить допустимое время сверхурочной работы для решения проблемы дефицита кадров. Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Правительство согласовало нам позицию», — передает слова Шохина «Интерфакс». Сейчас максимальная продолжительность сверхурочной работы составляет 120 часов в год. Планируется увеличить ее до 240 часов. Александр Шохин отметил, что данная инициатива может помочь трудоустроить дополнительно 200 тысяч работников. Однако нужно согласовать изменения с администрацией президента РФ, которая выражает опасения по поводу возможной эксплуатации работников. Шохин также добавил, что многие самозанятые люди ищут подработку из-за ограничений на основном месте работы, и следует легализовать такие возможности для заработка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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