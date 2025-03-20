В Китае назвали крупнейшую стратегическую ошибку США и Украины

Ученый Люй Сян: вход ВСУ в Курскую область стал крупнейшей ошибкой США и Украины
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Вход ВСУ в Курскую область является крупнейшей ошибкой США и Украины
Вход ВСУ в Курскую область является крупнейшей ошибкой США и Украины Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Военные действия ВСУ в Курской области стали стратегической ошибкой США и Украины, сообщил эксперт из Китайской академии общественных наук Люй Сян. По его словам, эти действия не только не принесли желаемых результатов, но и усилили позиции России в переговорах.

«В 2024 году вход украинских войск в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой со стороны США и Украины, так как это дало России еще более веский повод для нанесения ударов по Украине», — заявил Люй Сян. Его слова передает РИА Новости.

Согласно анализу эксперта, после неудачного «весеннего наступления» Украины в 2023 году, которое не принесло ожидаемых результатов, Россия сумела укрепить свои позиции. Это, по мнению Люй Сян, способствовало достижению ключевых целей в рамках специальной военной операции и улучшило возможности РФ для ведения стратегических переговоров.

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Военные действия ВСУ в Курской области стали стратегической ошибкой США и Украины, сообщил эксперт из Китайской академии общественных наук Люй Сян. По его словам, эти действия не только не принесли желаемых результатов, но и усилили позиции России в переговорах. «В 2024 году вход украинских войск в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой со стороны США и Украины, так как это дало России еще более веский повод для нанесения ударов по Украине», — заявил Люй Сян. Его слова передает РИА Новости. Согласно анализу эксперта, после неудачного «весеннего наступления» Украины в 2023 году, которое не принесло ожидаемых результатов, Россия сумела укрепить свои позиции. Это, по мнению Люй Сян, способствовало достижению ключевых целей в рамках специальной военной операции и улучшило возможности РФ для ведения стратегических переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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