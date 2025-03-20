Военные действия ВСУ в Курской области стали стратегической ошибкой США и Украины, сообщил эксперт из Китайской академии общественных наук Люй Сян. По его словам, эти действия не только не принесли желаемых результатов, но и усилили позиции России в переговорах.
«В 2024 году вход украинских войск в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой со стороны США и Украины, так как это дало России еще более веский повод для нанесения ударов по Украине», — заявил Люй Сян. Его слова передает РИА Новости.
Согласно анализу эксперта, после неудачного «весеннего наступления» Украины в 2023 году, которое не принесло ожидаемых результатов, Россия сумела укрепить свои позиции. Это, по мнению Люй Сян, способствовало достижению ключевых целей в рамках специальной военной операции и улучшило возможности РФ для ведения стратегических переговоров.
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