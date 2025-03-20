Белоусов проинспектировал Каспийскую флотилию

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Белоусов съездил с рабочей поездкой в Республику Дагестан
Белоусов съездил с рабочей поездкой в Республику Дагестан Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочую поездку в Республику Дагестан, где инспектировал ход развития инфраструктуры Каспийской флотилии. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители ведомства сообщили URA.RU.

В ходе инспекции Белоусов акцентировал внимание на вопросах социального обеспечения военнослужащих и их семей, включая предоставление служебного жилья. Он также отметил необходимость завершения строительства нового здания штаба Каспийской флотилии и гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать в мае 2025 года.

В настоящее время в Каспийске активно продолжается строительство новых гидротехнических сооружений, включая оградительные молы общей протяженностью более двух километров, а также причалы и береговую инфраструктуру для обеспечения стоянки и обслуживания кораблей и катеров. Министр обороны РФ обратил внимание на важность скорейшего ввода объектов в эксплуатацию. «Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать», — отметил Андрей Белоусов. 

Он также ознакомился с методиками подготовки боевых пловцов и оснащением центра для выполнения специальных задач. Помимо прочего, министр вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в зоне специальной военной операции.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочую поездку в Республику Дагестан, где инспектировал ход развития инфраструктуры Каспийской флотилии. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители ведомства сообщили URA.RU. В ходе инспекции Белоусов акцентировал внимание на вопросах социального обеспечения военнослужащих и их семей, включая предоставление служебного жилья. Он также отметил необходимость завершения строительства нового здания штаба Каспийской флотилии и гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать в мае 2025 года. В настоящее время в Каспийске активно продолжается строительство новых гидротехнических сооружений, включая оградительные молы общей протяженностью более двух километров, а также причалы и береговую инфраструктуру для обеспечения стоянки и обслуживания кораблей и катеров. Министр обороны РФ обратил внимание на важность скорейшего ввода объектов в эксплуатацию. «Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать», — отметил Андрей Белоусов.  Он также ознакомился с методиками подготовки боевых пловцов и оснащением центра для выполнения специальных задач. Помимо прочего, министр вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в зоне специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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