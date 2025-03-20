Белоусов проинспектировал Каспийскую флотилию

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочую поездку в Республику Дагестан, где инспектировал ход развития инфраструктуры Каспийской флотилии. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители ведомства сообщили URA.RU.
В ходе инспекции Белоусов акцентировал внимание на вопросах социального обеспечения военнослужащих и их семей, включая предоставление служебного жилья. Он также отметил необходимость завершения строительства нового здания штаба Каспийской флотилии и гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать в мае 2025 года.
В настоящее время в Каспийске активно продолжается строительство новых гидротехнических сооружений, включая оградительные молы общей протяженностью более двух километров, а также причалы и береговую инфраструктуру для обеспечения стоянки и обслуживания кораблей и катеров. Министр обороны РФ обратил внимание на важность скорейшего ввода объектов в эксплуатацию. «Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать», — отметил Андрей Белоусов.
Он также ознакомился с методиками подготовки боевых пловцов и оснащением центра для выполнения специальных задач. Помимо прочего, министр вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в зоне специальной военной операции.
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