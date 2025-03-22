Депутата ГД возмутил безвизовый режим в отношении Таджикистана

Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев высказал недовольство тем, что спустя год после террористического акта в «Крокус Сити Холле» Россия не ввела визовый режим с Таджикистаном. По его мнению , такие меры могли бы ограничить миграционный поток в РФ.
«За этот год не было принято никаких принципиальных решений, которые бы ограничили миграционный приток в страну: не был введен визовый режим с Таджикистаном, хотя бы как это сделала Турция. Не запрещены никабы и другие способы маскировки, демонстрации своего религиозного экстремизма,» — отметил Михаил Матвеев. Его слова передает News.ru.
Депутат также подчеркнул, что в России не были приняты меры по контролю над диаспорами, которые, по его словам, получают значительные средства за счет теневого бизнеса. Матвеев выразил мнение, что текущая миграционная политика не способствует укреплению безопасности страны.
В Красногорске Московской области 22 марта 2024 года произошел теракт в «Крокус Сити Холл». Вооруженные люди ворвались в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. После они устроили пожар. Трагедия унесла жизни 145 человек, еще пять сотен человек были ранены.
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