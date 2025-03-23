На нефтебазе Кубани произошел выброс нефти из горящего резервуара

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МЧС борются с пожаром 2000 кв. метров на нефтебазе Кубани
МЧС борются с пожаром 2000 кв. метров на нефтебазе Кубани Фото:

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошел выбросом нефтепродуктов из одного из горящих резервуаров. Оперштаб сообщает, что пострадавших нет, а большая часть вылившихся нефтепродуктов была оперативно потушена.

«В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара», — написал оперштаб Краснодарского края в telegram-канале. Там дополнили, что другие строения на территории объекта не пострадали.

Однако пожарные продолжают борьбу с огнем на втором из загоревшихся ранее резервуаров. В настоящее время идет тушение пламени на территории в пределах обвалования этого резервуара, общая площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. Также проводится охлаждение близлежащих объектов для предотвращения распространения огня. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.

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На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошел выбросом нефтепродуктов из одного из горящих резервуаров. Оперштаб сообщает, что пострадавших нет, а большая часть вылившихся нефтепродуктов была оперативно потушена. «В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара», — написал оперштаб Краснодарского края в telegram-канале. Там дополнили, что другие строения на территории объекта не пострадали. Однако пожарные продолжают борьбу с огнем на втором из загоревшихся ранее резервуаров. В настоящее время идет тушение пламени на территории в пределах обвалования этого резервуара, общая площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. Также проводится охлаждение близлежащих объектов для предотвращения распространения огня. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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