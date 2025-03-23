На нефтебазе Кубани произошел выброс нефти из горящего резервуара

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошел выбросом нефтепродуктов из одного из горящих резервуаров. Оперштаб сообщает, что пострадавших нет, а большая часть вылившихся нефтепродуктов была оперативно потушена.
«В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара», — написал оперштаб Краснодарского края в telegram-канале. Там дополнили, что другие строения на территории объекта не пострадали.
Однако пожарные продолжают борьбу с огнем на втором из загоревшихся ранее резервуаров. В настоящее время идет тушение пламени на территории в пределах обвалования этого резервуара, общая площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров. Также проводится охлаждение близлежащих объектов для предотвращения распространения огня. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.
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