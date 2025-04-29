Алаудинов заявил о новой попытке ВСУ вторгнуться в Россию

Алаудинов сообщил о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область
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Алаудинов сообщил о неудачной попытке ВСУ пройти на территорию России снова
Алаудинов сообщил о неудачной попытке ВСУ пройти на территорию России снова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) весной предприняло попытку ввести силы ВСУ на территорию Белгородской области, однако понесло значительные потери. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В начале, когда еще нас сюда перебросили подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения. Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться», — сообщил Алаудинов РИА Новости.

Накануне генерал-лейтенант также рассказывал о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область. По его словам, украинская армия пробовала сделать это в течение двух суток.

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Украинское спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) весной предприняло попытку ввести силы ВСУ на территорию Белгородской области, однако понесло значительные потери. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «В начале, когда еще нас сюда перебросили подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения. Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться», — сообщил Алаудинов РИА Новости. Накануне генерал-лейтенант также рассказывал о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область. По его словам, украинская армия пробовала сделать это в течение двух суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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