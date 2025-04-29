Алаудинов заявил о новой попытке ВСУ вторгнуться в Россию

Украинское спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) весной предприняло попытку ввести силы ВСУ на территорию Белгородской области, однако понесло значительные потери. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«В начале, когда еще нас сюда перебросили подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения. Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться», — сообщил Алаудинов РИА Новости.
Накануне генерал-лейтенант также рассказывал о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область. По его словам, украинская армия пробовала сделать это в течение двух суток.
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