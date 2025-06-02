Урегулирование конфликта на Украине возможно только при условии отказа Запада от дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом сообщил профессор Колумбийского университета (США), директор Центра устойчивого развития Джеффри Сакс.
«Если конфликт на Украине завершится за столом переговоров, то да — потому что отказ от расширения НАТО будет необходимым условием мирного урегулирования», — заявил Сакс ТАСС. Он добавил, что в случае окончания боевых действий военным путем, это может привести к поражению Украины и исключить возможность ее вступления в НАТО.
Сакс напомнил, что в 1990 году лидеры западных стран, включая США и Германию, обещали не расширять НАТО восточнее, однако впоследствии нарушили эти договоренности. По его мнению, дипломатические круги на Западе уже тогда осознавали, что продвижение альянса к границам России несет риски эскалации. В подтверждение своих слов эксперт сослался на позицию американского дипломата Джорджа Кеннана, который в 1997 году назвал расширение НАТО «худшим решением после окончания холодной войны», способным привести к новому кризису.
Профессор отметил, что идея расширения Североатлантического альянса может остаться темой обсуждения в западной риторике, однако гарантировать перемены во внешней политике стран Запада невозможно. По мнению Сакса, прекращение политики расширения НАТО должно стать одним из ключевых элементов для достижения долгосрочного мира в регионе.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Одной из причин конфликта также было стремление НАТО к расширению на восток. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о начале спецоперации было принято из-за угрозы нацизма на Украине и необходимости защитить население Донбасса.
Как отметил президент Владимир Путин, Россия не приступила к проведению специальной военной операции в 2014 году, поскольку на тот момент не обладала достаточной готовностью для самостоятельного противостояния объединенным силам Запада. По его слова, инициировать СВО в тот период было невозможно с практической точки зрения.
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