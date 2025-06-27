Фицо назвал санкции против России «весьма секси»

Очередной санкционный пакет, введенный в отношении России, выглядит «весьма секси», однако, как и прежние меры, вряд ли приведет к желаемым результатам. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с журналистами.
«18-й пакет санкций выглядит весьма „секси“ для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов», — сказал Фицо. Видео его комментария опубликовало агентство Ruptly.
Фицо подчеркнул, что не видит оснований возвращаться к «прошлому». В настоящее время, по его словам, одним из главных опасений является возможность прекращения поставок российского газа в связи с действием санкций с 1 января 2028 года. Премьер-министр отметил, что его главная задача — отстаивать интересы Словацкой Республики, ее населения и промышленного сектора.
Ранее Роберт Фицо уже неоднократно высказывал сомнения в эффективности антироссийских санкций и подчеркивал, что ограничения не оказывают существенного влияния на позицию Москвы по украинскому конфликту. Он также отмечал, что Словакия не поддержит новые меры без гарантий по вопросам энергетической безопасности, поскольку страна зависит от российских энергоносителей, а ЕС планирует отказаться от российского газа к 2027–2028 годам.
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