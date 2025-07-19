Мэр Кличко признался, что ему не хватает общения с Зеленским

Мэр Кличко: Зеленский не поддерживает связь с местными властями
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Кличко пожаловался, что Зеленский не поддерживает связь с органами местного самоуправления
Кличко пожаловался, что Зеленский не поддерживает связь с органами местного самоуправления Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает контакты с органами местного самоуправления. На это пожаловался мэр Киева Виталий Кличкой. 

«Неприятно об этом говорить. У меня есть контакт со всеми, но Зеленский не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе и с мэром столицы», — пожаловался Кличко немецкому телеканалу NTV. Такое поведение Зеленского мэр назвал «неумным».

В последние месяцы между президентом Украины и мэром Киева назревает открытый конфликт. Кличко открыто обвинил Зеленского в авторитаризме. Мэр также говорил о давлении на киевскую администрацию, массовых обысках и возбуждении дел по надуманным обвинениям. 

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Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает контакты с органами местного самоуправления. На это пожаловался мэр Киева Виталий Кличкой.  «Неприятно об этом говорить. У меня есть контакт со всеми, но Зеленский не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе и с мэром столицы», — пожаловался Кличко немецкому телеканалу NTV. Такое поведение Зеленского мэр назвал «неумным». В последние месяцы между президентом Украины и мэром Киева назревает открытый конфликт. Кличко открыто обвинил Зеленского в авторитаризме. Мэр также говорил о давлении на киевскую администрацию, массовых обысках и возбуждении дел по надуманным обвинениям. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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