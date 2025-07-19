Мэр Кличко признался, что ему не хватает общения с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает контакты с органами местного самоуправления. На это пожаловался мэр Киева Виталий Кличкой.
«Неприятно об этом говорить. У меня есть контакт со всеми, но Зеленский не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе и с мэром столицы», — пожаловался Кличко немецкому телеканалу NTV. Такое поведение Зеленского мэр назвал «неумным».
В последние месяцы между президентом Украины и мэром Киева назревает открытый конфликт. Кличко открыто обвинил Зеленского в авторитаризме. Мэр также говорил о давлении на киевскую администрацию, массовых обысках и возбуждении дел по надуманным обвинениям.
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