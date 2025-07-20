На Западе поняли, что ультиматум Трампа стал подарком для Путина

Spectator: 50-дневный ультиматум Трампа стал подарком для Путина
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Конгресс США отложил рассмотрение новых санкций против России
Конгресс США отложил рассмотрение новых санкций против России Фото:

Ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом с целью разрешения конфликта на Украине, оказался выгодным для президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание The Spectator. 

«По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок», — написал автор статьи. Он отметил, что ультиматум фактически свел к нулю попытки конгресса установить более строгие санкционные меры в отношении РФ.

В парламенте США отложили рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн сообщил в понедельник, что продвижение поддержанного 85 сенаторами двухпартийного пакета приостановлено.

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Ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом с целью разрешения конфликта на Украине, оказался выгодным для президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание The Spectator.  «По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок», — написал автор статьи. Он отметил, что ультиматум фактически свел к нулю попытки конгресса установить более строгие санкционные меры в отношении РФ. В парламенте США отложили рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн сообщил в понедельник, что продвижение поддержанного 85 сенаторами двухпартийного пакета приостановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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