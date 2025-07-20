На Западе поняли, что ультиматум Трампа стал подарком для Путина

Ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом с целью разрешения конфликта на Украине, оказался выгодным для президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание The Spectator.
«По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок», — написал автор статьи. Он отметил, что ультиматум фактически свел к нулю попытки конгресса установить более строгие санкционные меры в отношении РФ.
В парламенте США отложили рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн сообщил в понедельник, что продвижение поддержанного 85 сенаторами двухпартийного пакета приостановлено.
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