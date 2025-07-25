Федеральная таможенная служба заявила о масштабной реорганизации

Федеральная таможенная служба проводит масштабную реорганизацию центрального аппарата. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Это не просто реструктуризация — это переход к принципиально новому уровню управления. Стратегическая цель — создание „умной“ таможенной службы, основанной на искусственном интеллекте и цифровых технологиях», — заявил руководитель ФТС России Валерий Пикалев, слова которого передала пресс-служба. Информацию приводит РБК.
В центральном аппарате будут выделены семь ключевых функциональных блоков, каждый из которых будет отвечать за определенное направление деятельности службы. ФТС реорганизацией пытается: добиться сокращения временных и бюрократических издержек, выстроить четкую систему управления, обеспечить эффективность и прозрачность деятельности службы для бизнеса и граждан, а также сохранения кадрового потенциала.
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