Федеральная таможенная служба заявила о масштабной реорганизации

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Будут созданы семь функциональных блоков, сообщили в ФТС
Будут созданы семь функциональных блоков, сообщили в ФТС Фото:

Федеральная таможенная служба проводит масштабную реорганизацию центрального аппарата. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Это не просто реструктуризация — это переход к принципиально новому уровню управления. Стратегическая цель — создание „умной“ таможенной службы, основанной на искусственном интеллекте и цифровых технологиях», — заявил руководитель ФТС России Валерий Пикалев, слова которого передала пресс-служба. Информацию приводит РБК.

В центральном аппарате будут выделены семь ключевых функциональных блоков, каждый из которых будет отвечать за определенное направление деятельности службы. ФТС реорганизацией пытается: добиться сокращения временных и бюрократических издержек, выстроить четкую систему управления, обеспечить эффективность и прозрачность деятельности службы для бизнеса и граждан, а также сохранения кадрового потенциала.

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Федеральная таможенная служба проводит масштабную реорганизацию центрального аппарата. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Это не просто реструктуризация — это переход к принципиально новому уровню управления. Стратегическая цель — создание „умной“ таможенной службы, основанной на искусственном интеллекте и цифровых технологиях», — заявил руководитель ФТС России Валерий Пикалев, слова которого передала пресс-служба. Информацию приводит РБК. В центральном аппарате будут выделены семь ключевых функциональных блоков, каждый из которых будет отвечать за определенное направление деятельности службы. ФТС реорганизацией пытается: добиться сокращения временных и бюрократических издержек, выстроить четкую систему управления, обеспечить эффективность и прозрачность деятельности службы для бизнеса и граждан, а также сохранения кадрового потенциала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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