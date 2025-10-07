Путин раскрыл, сколько населенных пунктов освободила армия РФ

Армия России освободила 212 населенных пунктов в 2025 году в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.
«В этом году освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам», — сказал Путин.
Ранее Путин подчеркивал, что Россия продолжит модернизацию вооруженных сил после завершения специальной военной операции. Он отмечал, что в зоне СВО находится свыше 700 тысяч российских военнослужащих, а также поддерживал привлечение ветеранов к работе в сфере миграционной политики.
