Путин раскрыл, сколько населенных пунктов освободила армия РФ

Путин: в этом году нами освобождено 212 населенных пунктов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин рассказал о количестве освобожденных территорий
Путин рассказал о количестве освобожденных территорий Фото:

Армия России освободила 212 населенных пунктов в 2025 году в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.

«В этом году освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам», — сказал Путин.

Ранее Путин подчеркивал, что Россия продолжит модернизацию вооруженных сил после завершения специальной военной операции. Он отмечал, что в зоне СВО находится свыше 700 тысяч российских военнослужащих, а также поддерживал привлечение ветеранов к работе в сфере миграционной политики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России освободила 212 населенных пунктов в 2025 году в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза. «В этом году освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам», — сказал Путин. Ранее Путин подчеркивал, что Россия продолжит модернизацию вооруженных сил после завершения специальной военной операции. Он отмечал, что в зоне СВО находится свыше 700 тысяч российских военнослужащих, а также поддерживал привлечение ветеранов к работе в сфере миграционной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...