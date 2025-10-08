Расследование убийства генерал-лейтенанта Кириллова завершено

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела о террористическом акте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Материалы дела в отношении четырех фигурантов направлены в суд, о чем сообщили в ведомстве.
«Организаторы этого теракта переправили компоненты самодельного взрывного устройства из Польши, замаскировав их в бытовые предметы», — заявили в Следственном комитете.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в декабре 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, будучи заложенным в самокат, который находился рядом с подъездом дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.