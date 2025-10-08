Первая леди Франции, Бриджит Макрон, показала средний палец. Однако, этот жест был направлен не на людей, а на невидимого, но крайне опасного врага — болезнь Шарко, или боковой амиотрофический склероз (БАС).
«Первая леди Франции показала средний палец», — пишет NEWS.ru. Причиной столь необычного жеста стало официальное открытие первого во Франции института, полностью посвященного исследованию бокового амиотрофического склероза.
Боковой амиотрофический склероз, или болезнь Шарко, — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге. По мере гибели двигательных нейронов мышцы постепенно ослабевают и атрофируются, приводя к параличу. Коварство БАС заключается в том, что оно неизлечимо, и его прогрессирование неуклонно ведет к полной обездвиженности. Пациенты теряют способность ходить, говорить, глотать и, в конечном итоге, дышать. При этом сознание человека остается полностью ясным.
