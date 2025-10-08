Первая леди Франции показала средний палец

Причиной жеста стало открытие первого во Франции института, посвященного исследованию БАС
Причиной жеста стало открытие первого во Франции института, посвященного исследованию БАС

Первая леди Франции, Бриджит Макрон, показала средний палец. Однако, этот жест был направлен не на людей, а на невидимого, но крайне опасного врага — болезнь Шарко, или боковой амиотрофический склероз (БАС).

«Первая леди Франции показала средний палец», — пишет NEWS.ru. Причиной столь необычного жеста стало официальное открытие первого во Франции института, полностью посвященного исследованию бокового амиотрофического склероза.

Боковой амиотрофический склероз, или болезнь Шарко, — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге. По мере гибели двигательных нейронов мышцы постепенно ослабевают и атрофируются, приводя к параличу. Коварство БАС заключается в том, что оно неизлечимо, и его прогрессирование неуклонно ведет к полной обездвиженности. Пациенты теряют способность ходить, говорить, глотать и, в конечном итоге, дышать. При этом сознание человека остается полностью ясным.

