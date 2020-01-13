Два года Россию будет сотрясать борьба элит за свое будущее

Ведущие акторы внутренней политики готовы сражаться за свое будущее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вокруг выборов в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года, уже сейчас развернулась борьба, скрытая от глаз внешнего наблюдателя. Речь не о противостоянии идеологий, партий между собой или общественных настроений — это внутриэлитная борьба за сохранение позиций и завоевание новых сфер влияния. Особый накал этим процессам придает статус нового созыва Госдумы, чья деятельность выпадает на переходный период — трансфер власти в 2024 году.

Исход выборов в Госдуму и то, по каким правилам они будет проходить, еще не предрешены. Ведущие акторы внутренний политики проведут 2020 год в консультациях и экспериментах, цель которых — удержать текущий статус-кво, но при этом не позволить разгореться в стране новым протестам. Одновременно часть внутриэлитных игроков готовы поставить текущий расклад сил под сомнение, решая собственные задачи.

Часть элиты недовольна своим положением Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сюжет 1. Кто из элит хочет перемен

Осенью 2019 года в России федеральные власти активно стимулировали замену губернаторского корпуса. Появилось 19 новых глав регионов. 16 избраны на прямых выборах, трое — решением региональных парламентов. Схожие процессы проходили на выборах мэров административных центров.

Вместе с тем приметой выборов стали протесты. Так, осенью обычно спокойные регионы, Бурятию и Калмыкию, потрясли массовые выступления. Кульминацией в Бурятии стал сентябрьский митинг, на котором собрались недовольные итогами выборов мэра Улан-Удэ. К протестующим вышел глава региона Алексей Цыденов (возглавил республику осенью 2017-го), но был освистан. Тогда часть протестующих на глазах горожан была силой помещена в микроавтобус без опознавательных знаков спортивного вида молодыми людьми. Их вывезли в неизвестном направлении. Это шокировало жителей столицы республики, где такого никогда не было. В Калмыкии протесты развернулись вокруг недовольства новым мэром Элисты Дмитрием Трапезниковым, которого назначил глава республики Бату Хасиков (избран в сентябре 2019-го). Наиболее громкие массовые протестные акции состоялись при подготовке к обновлению состава Мосгордумы. Они дали начало так называемому «московскому делу», по которому были арестованы и осуждены участники демонстраций.

Внтуриэлитные конфликты в регионах могут порождать протесты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты полагают, что переконфигурация элит и протесты связаны друг с другом. Такое мнение, например, высказывает политтехнолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров. По его словам, среди элит во многих регионах есть люди, которые оказались отодвинутыми от власти в связи с назначениями губернаторов-варягов. «На изменения настроены те игроки, которые сегодня не представлены на политическом поле. Это внутриэлитные группы, которые не обладают сформированными механизмами артикуляции своих интересов», — считает Быстров. Силы, которые стояли за ушедшими губернаторами, могут попытаться вернуть свои позиции через выборы в 2021 году, прогнозирует он.

Сюжет 2. Борьба групп внутри партии власти

Другим предметом торга политической элиты стало представительство в списках кандидатов от партии власти на выборах в 2021 году. Так, в СМИ и телеграмм-каналах появился документ «для служебного пользования», якобы представленный «Единой Россией» в администрацию президента. Это предварительный анализ обновления думской фракции. В нем, в частности, обозначено количество депутатов, которых партия готова «слить». Источники «URA.RU» подтверждают, что черновики списков различные группы уже готовят. «Передел сфер влияния [внутри элиты] связан не с распределением мандатов между партиями, а с тем, кто займет места в Госдуме от партии власти. Кто будет формировать состав новой Думы, кто будет распоряжаться бюджетами на их избрание, кто будет заниматься одномандатниками, кто будет заниматься списочниками, кому эти люди будут обязаны», — считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

За места в списке кандидатов от правящей партии развернулась борьба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам политолога, ключевым аспектом новой думской кампании является вопрос, будет ли она координироваться из одного центра или появятся отдельные субъекты для контроля работы по кандидатам из партийных списков и одномандатникам.

Другая интрига вокруг представительства в партии власти — появится ли на выборах единый избирательный блок из «Единой России» (ЕР) и «Объединенного народного фронта» (ОНФ). С точки зрения предвыборных перспектив ЕР, блок не дает однозначных преимуществ. «Не думаю, что объединение „Единой России“ и ОНФ значительно усилит партию власти. Поддержка ЕР и ОНФ — производная от рейтинга президента. В этом смысле это один и тот же электорат, это не разные электораты», — считает Петр Быстров.

Однако источники «URA.RU» указывают, что в действительности цель кроется не в усилении позиций «Единой России». Это аппаратная интрига. «Истинная цель — определение круга субъектов формирования кандидатского списка и их квот. Если администрация президента (АП) добьется, чтобы был избирательный блок, то, учитывая, что она полностью контролирует ОНФ, она получит дополнительные возможности для продвижения своих креатур. Если к партии не присоединят ОНФ, то тогда больше квот будет у партийного руководства и губернаторов. Конфигурация, идет ли ЕР сама, идет ли ЕР как участник блока, определяет круг тех людей, которые формируют кандидатский список, распределяют проходные места и, соответственно, размер их квот», — поделился осведомленный собеседник «URA.RU» на условиях анонимности.

Константин Калачев считает, что корректнее в данном случае говорить о конкуренции между председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым, примкнувшими к нему политиками и администрацией президента. «Для Медведева партия является ресурсом. Более того, её победы — это его победы. Это может отразиться на транзите в 2024 году. Надежда Медведева стать преемником не угасла. Он не хочет, чтобы „Единая Россия“ стала гирей на ногах», — считает политолог.

Сюжет 3. Губернаторы ведут свою игру, забыв об интересах партии власти

Еще одной конфликтной ситуацией, разворачивающейся вокруг выборов в Госдуму, является несовпадение интересов федерального центра и регионов. Осенью 2020 года в 11 российских регионах пройдут выборы в местные законодательные собрания. По словам политолога, специалиста по выборам в регионах Виталия Иванова, кампания-2020 станет последним тестом для партии власти перед выборами в Госдуму. «Если есть какие-то гипотезы, например, что рейтинг „Единой России“ восстанавливается после пенсионной реформы, то они будут проверены», — отмечает политолог.

Региональные власти решают на выборах свои задачи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Однако губернаторы способны провалить тестовый для партии власти характер выборов-2020, преследуя собственные интересы. «Если губернатору нужно лояльное заксобрание, а у ЕР низкие рейтинги, то почему бы не наполнить парламент лояльными людьми через другие партии? Губернатор решает частную задачу, одновременно создавая историю успеха или неуспеха [альтернативных „Единой России“] партий, что повлияет на исход выборов 2021 года», — считает Константин Калачев.

Во многих регионах приняты иные модели, чем та, которая предстоит на выборах в Госдуму (соотношение списочников и одномандатников составляет 50% на 50%). В 2020 году география выборов по партспискам существенно сузится. Так, обсуждается отмена выборов по спискам (или сокращение доли списочников) в думы сразу нескольких областных центров. Для отработки федеральной модели это не лучшие условия, считает политолог Александр Пожалов. Политолог отмечает, что отказ от партсписков на выборах в крупных городах выгоден для местных и региональных властей, но в таком случае федеральный центр не сможет замерить реальный уровень поддержки «Единой России». «Выборы по спискам важны и для подсветки малых партий как противовесов КПРФ и ЛДПР в борьбе за протестный электорат, если такая задача стоит к кампании в Госдуму, выборы по партспискам в крупных городах полезны», — резюмировал Пожалов.

Выборы по спискам помогут замерить потенциал голосования за оппозиционные партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, федеральный центр посылает регионам заметные сигналы — ставка сделана на «Единую Россию». Так, по мнению Петра Быстрова, список из 13 губернаторов, ставших осенью главами региональных ячеек партии власти, в ближайшее время будет расширен.

Сюжет 4. Настроения избирателей

Одной из переменных, влияющих на стратегию по выборам в Госдуму, является противоречие между желанием властей сохранить статус-кво и запросом россиян на обновление, который явно проявился в ходе выборов в Мосгордуму, отмечает Петр Быстров.

Так, в преддверии съезда «Единой России», который прошел 23 ноября, было представлено исследование ВЦИОМ о партии власти. Социологи пришли к выводу, что половина россиян (51%) считают, что правящая партия должна периодически меняться. При этом четверть опрошенных, назвавших себя сторонникам «Единой России», также уверены в необходимости сменяемости партии власти. По последним замерам ВЦИОМ (данные на 15 декабря 2019 года) уровень поддержки ЕР составляет 31,4%, КПРФ — 15,6%, ЛДПР — 13%, «Справедливой России» — 6%.

Часть россиян готова к политическому протесту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кампания вокруг выборов в Госдуму 2021 года будет проходить на фоне недовольства социально-экономическим положением в стране и растущим запросом населения на перемены. Сегодня наиболее острыми проблемами, стоящими перед страной, россияне называют рост цен (59%), бедность (42%), коррупцию (41%), безработицу (36%), состояние медицины (30%), социальное расслоение (29%) и плохую экологию (24%), выяснили социологи Московского центра Карнеги и Левада-центра. На этом фоне россияне считают, что в стране в первую очередь нужно поднять пенсии и уровень жизни (24%), а также сменить власть (13%). В целом 59% опрошенных социологами россиян выступают за необходимость решительных перемен в стране (два года назад таких граждан было 42%). Россиян, которые готовы протестовать, также становится больше. По данным исследования «Левада-центра», проведенного в начале декабря, 29% россиян полагают, что в их населенных пунктах возможны политические протесты (в 2017-м так думали 19%). Выходить на массовые политические акции сейчас готовы 19% респондентов, до пенсионной реформы таких россиян было 8%.

Новый созыв Госдумы важен с точки зрения трансфера власти в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Константин Калачев прогнозирует, что новая волна протестной активности может разгореться и стать весомым фактором думской кампании, если оппозиционерам будут массово отказывать в регистрации. При этом политолог отметил, что власть сделает все, чтобы не допустить такой ситуации. «Теперь власть постарается купировать все угрозы и риски с двойным старанием», — считает эксперт.

По мнению Виталия Иванова, активная игра вокруг выборов в Госдуму начнется в 2020 году. «Остается слишком много переменных, значения которых неизвестны. Крайний срок принятия содержательных решений по выборам — зима 2020-21 годов или даже весна 2021-го», — прогнозирует политолог. По словам Константина Калачева, ставки в игре вокруг выборов-2021 повышает то, что «Единой России» (и Госдуме в целом) в 2024 году суждено стать рабочим инструментом при транзите власти.