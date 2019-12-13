Путин повысил в звании врио губернатора, которого назначил накануне

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев получил звание генерал-полковника внутренней службы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.
Кобзев был назначен врио главы Иркутской области 12 декабря. Он сменил на этом посту коммуниста Сергея Левченко, который ушел в отставку. Среди неудач Левченко в должности губернатора называлась неспособность справиться с последствиями паводка в Тулуне.
Кобзев работал в должности заместителя главы МЧС. В мае Путин назначил его главным госинспектором пожарного надзора. Ранее Кобзев имел звание генерал-лейтенанта внутренней службы. В 1995 году участвовал в вооруженном конфликте в Чечне в составе территориального управления МЧС.