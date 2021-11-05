Что хорошего сделала Ксения Собчак за 40 лет жизни

Ксения Собчак к 40 годам прославилась не только «Домом-2» и участием в выборах президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская журналистка и политик Ксения Собчак отмечает свой день рождения 5 ноября, телеведущей исполняется 40 лет. Для многих россиян Собчак известна провокационными высказываниями и многочисленными скандалами в сфере шоу-бизнеса, однако личность общественной деятельницы не так однобока, как кажется на первый взгляд. В преддверии праздника URA.RU собрало информацию о добрых делах Ксении Собчак, о которых мало кто знает.

Продала бриллианты подруг, чтобы помочь детям

Ксения Собчак помимо журналистики занимается политической деятельностью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2012 году Ксения Собчак устроила благотворительный аукцион «Добрый вечер» в своем ресторане «Твербуль». Лотами на аукционе стали драгоценности, предоставленные подругами телеведущей, среди которых были модель Наталья Водянова, дизайнер Ульяна Сергеенко, бизнес-леди Полина Киценко и другие.

Как сообщали издания StarHit и 7дней.ру, Собчак удалось собрать порядка 16 миллионов рублей, которые пошли на помощь детям, осиротевших после наводнения в Краснодарском крае.

Спасла россиян от пьяного пилота

В декабре 2008 года Собчак купила билет на рейс Москва — Нью-Йорк компании «Аэрофлот», который должен был состояться 28 числа. Собчак заподозрила, что пилот пьян, когда тот не очень внятно произнес приветственную речь пассажирам. Об этом инциденте сообщали «Новая газета» и sibnovosti.ru, однако нетрезвость пилота не была доказана. «Аэрофлот», расследуя ситуацию, сообщал, что состояние пилота могло быть плохим из-за острого нарушения мозгового кровообращения.

Журналиста заявила, что один из пилотов самолета был пьян, из-за чего экипаж заменили, а рейс задержали на три часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так или иначе самолет с Собчак вылетел на три часа позже и с резервным экипажем. В ожидании нового экипажа пассажиры составили письмо руководству «Аэрофлота» с требованием принять меры, передает «Новая газета». Подписали его 70 человек.

Распродажа десяти интервью

Для помощи благотворительному Фонду «Обнаженные сердца» Собчак в 2020 году объявила о распродаже десяти 10-минутных интервью с ней. Один эфир со своим участием телеведущая оценила в 70 тысяч рублей.

«Кто хочет интервью со мной в прямом эфире? Задать любые вопросы, получить мастер-класс по журналистике и показаться 7 миллионам человек? Сейчас трудное время для всех, особенно для благотворительных фондов. Поэтому я начинаю эту эстафету помощи», — написала Собчак в своем instagram-аккаунте.

Заступилась за средний класс

После закрытия Россией регулярного и чартерного международного авиасообщения в марте 2020 года Собчак в своем Instagram назвала такие меры лицемерием. «Скажем уже откровенно, все эти локдауны стран — чудовищное лицемерие. Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда — среднему классу», — написала журналистка в своем instagram-аккаунте.

Помощь пострадавшим от COVID

Ксения Собчак назвала закрытое авиасообщение между странами чудовищным лицемерием. По ее мнению, от подобных ограничений страдает лишь средний класс населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2020 совместно с программой «Я социальный волонтер» принимала участие в раздаче гуманитарной помощи пенсионерам, пострадавшим во время экономического кризиса, вызванного карантином.

«Давайте помогать тем, кто рядом, кому рискованнее выходить из дома. Помимо запрашиваемых продуктов, мы развозим правильное и здоровое питание нашим пенсионерам!» — подчеркнула Собчак.

250 тысяч на самооборону пенсионеров

Летом прошлого года Собчак стала участницей YouTube-шоу Comment Out вместе с певицей Zivert, в рамках которого перевела 250 тысяч рублей на поддержку проекта «Курсы самообороны для пенсионеров» в Люберцах. В описании лота, который приобрела Собчак, переведя деньги, было обозначено, что по желанию имя мецената с благодарностью будет озвучиваться во время каждого занятия.

Вступилась за проникшего в «красную зону»

Собчак отреагировала на информацию о том, что жителя Томска уволили с работы после проникновения в «красную зону» под видом медика для ухода за своей бабушкой. По словам Собчак, в другой стране человеку дали бы на работе премию и считали героем.

«Мне кажется, что это все отражает нашу страну. У нас гениальные прекрасные люди с огромным сердцем — простой парень с тяжелой работой так любит свою бабушку, что готов менять ей простыни и памперсы, приходить в красную зону, идти на обман, чтобы бабушке было хорошо», — написала Собчак в Instagram.