Россия нашла замену газовому рынку Евросоюза

Новый проект с Китаем поддержит экономику страны и защитит от потери доходов

11 мая 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Поставки газа в Китай по новым направлениям позволят стимулировать экономику регионов Сибири и Дальнего Востока России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соглашение России и Китаем по поставкам газа укрепит политические и экономические связи двух стран и стимулирует развитие Сибири и Дальнего Востока. Так эксперты трактовали URA.RU итоги заседания правительства под председательством Михаила Мишустина 11 мая. Ратифицируя соглашение, РФ страхует экономику КНР от возможного внешнего давления со стороны США и Евросоюза, считают эксперты. Тем самым власти РФ выводят из-под удара собственный рынок, который во многом завязан на сотрудничество с Китаем. Правительство уделяет особое внимание энергетическому сотрудничеству с Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партнерство России и Китая в газовой области приобрело стратегический характер, отметил премьер Мишустин. Растет доля расчетов в национальных валютах, реализуются крупные совместные проекты, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу. «В ходе государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина президент отмечал, что широкие возможности открываются в газовой сфере. Улучшению сотрудничества будет способствовать и выполнение заключенного в январе межправительственного соглашения о прокладке газопровода по дальневосточному маршруту», — сказал Мишустин. Он также отметил, что реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию дальневосточных регионов. Документ был утвержден в январе этого года, сегодня — ратифицирован. Строительство нового газопровода позволит улучшить социально-экономическое состояние регионов Сибири и Дальнего Востока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2006 году президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что в течение нескольких лет будут построены новые газопроводы в сторону КНР, которые проложат из Восточной и Западной Сибири — «Сила Сибири — 2». В 2014 году «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) оформили соглашение о поставках, и началось строительство трубопровода. В 2021 году «Газпром» утвердил технико-экономический анализ проекта строительства транзитного газопровода «Союз Восток» (монгольский участок газопровода «Сила Сибири — 2»). Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что поставки дополнительных 10 млрд кубометров в год помогут российским дальневосточным регионам более активно развиваться. По его словам, их ресурсы ограничены, но есть месторождения, которые способны выдавать и до 50 млрд кубометров в год. «В Китае нет терминалов СПГ, но там есть хороший спрос, а предложения со стороны других поставщиков ограничены. Россия выходит на очень перспективный рынок. Китай наращивает потребление газа, поэтому он заинтересован в покупке российского топлива. Со временем эта потребность будет возрастать из-за усиления конфликта с США. Россия предлагает северные маршруты, например, „Сила Сибири-2“. Труба должна пройти с наших Западно-Сибирских месторождений транзитом через Монголию в Китай. Это позволит не только поднять экономику регионов Сибири и Дальнего Востока, но и укрепить отношения между Россией и КНР», — считает Юшков. Рынок сжиженного природного газа не заменит поставок обычного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия заинтересована в том, чтобы развивать контакты с восточными партнерами. Это позволит не только наладить инфраструктурную обеспеченность регионов, но и связать российские субъекты с китайскими рынками. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. «Мы переходим на расчет в национальных валютах. Их доля в юанях растет и превышает аналогичные поступления в долларах. Растет число россиян, которые хранят на депозитах свои средства в юанях. Расширение сотрудничества с Китаем — это не только компенсационная мера, связанная с перенаправлением потока энергоносителей. Речь идет более широком взаимодействии, так как фокус противостояния европейцев и американцев смещается в сторону Юго-Восточной Азии. Расширение сотрудничества и реализация совместных проектов представляется хорошей возможностью, которую надо реализовывать», — считает парламентарий. Статья по теме Путин раскрыл, как Россия заменит европейский рынок газа По мнению генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, ратификация соглашения позволит регионам Сибири и Дальнего Востока России выйти на новый уровень.«Добыча на Сахалине растет, и нужен более емкий рынок, каковым и является Китай. Это позволит наладить и в дальнейшем развивать торговые отношения с КНР, а также — стать главным поставщиком газа, потому что рынок СПГ сузился в этом регионе. Правительство РФ это понимает, поэтому использует этот выгодный момент, чтобы занять эту нишу не только для укрепления отношений, но и для развития своих регионов», — полагает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соглашение России и Китаем по поставкам газа укрепит политические и экономические связи двух стран и стимулирует развитие Сибири и Дальнего Востока. Так эксперты трактовали URA.RU итоги заседания правительства под председательством Михаила Мишустина 11 мая. Ратифицируя соглашение, РФ страхует экономику КНР от возможного внешнего давления со стороны США и Евросоюза, считают эксперты. Тем самым власти РФ выводят из-под удара собственный рынок, который во многом завязан на сотрудничество с Китаем. Партнерство России и Китая в газовой области приобрело стратегический характер, отметил премьер Мишустин. Растет доля расчетов в национальных валютах, реализуются крупные совместные проекты, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу. Он также отметил, что реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию дальневосточных регионов. Документ был утвержден в январе этого года, сегодня — ратифицирован. В 2006 году президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай заявил, что в течение нескольких лет будут построены новые газопроводы в сторону КНР, которые проложат из Восточной и Западной Сибири — «Сила Сибири — 2». В 2014 году «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) оформили соглашение о поставках, и началось строительство трубопровода. В 2021 году «Газпром» утвердил технико-экономический анализ проекта строительства транзитного газопровода «Союз Восток» (монгольский участок газопровода «Сила Сибири — 2»). Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что поставки дополнительных 10 млрд кубометров в год помогут российским дальневосточным регионам более активно развиваться. По его словам, их ресурсы ограничены, но есть месторождения, которые способны выдавать и до 50 млрд кубометров в год. «В Китае нет терминалов СПГ, но там есть хороший спрос, а предложения со стороны других поставщиков ограничены. Россия выходит на очень перспективный рынок. Китай наращивает потребление газа, поэтому он заинтересован в покупке российского топлива. Со временем эта потребность будет возрастать из-за усиления конфликта с США. Россия предлагает северные маршруты, например, „Сила Сибири-2“. Труба должна пройти с наших Западно-Сибирских месторождений транзитом через Монголию в Китай. Это позволит не только поднять экономику регионов Сибири и Дальнего Востока, но и укрепить отношения между Россией и КНР», — считает Юшков. Россия заинтересована в том, чтобы развивать контакты с восточными партнерами. Это позволит не только наладить инфраструктурную обеспеченность регионов, но и связать российские субъекты с китайскими рынками. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. «Мы переходим на расчет в национальных валютах. Их доля в юанях растет и превышает аналогичные поступления в долларах. Растет число россиян, которые хранят на депозитах свои средства в юанях. По мнению генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, ратификация соглашения позволит регионам Сибири и Дальнего Востока России выйти на новый уровень.«Добыча на Сахалине растет, и нужен более емкий рынок, каковым и является Китай. Это позволит наладить и в дальнейшем развивать торговые отношения с КНР, а также — стать главным поставщиком газа, потому что рынок СПГ сузился в этом регионе. Правительство РФ это понимает, поэтому использует этот выгодный момент, чтобы занять эту нишу не только для укрепления отношений, но и для развития своих регионов», — полагает эксперт.