Впервые в истории отменили запуск «Союза» на МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-25» 21 марта не смог отправиться на Международную космическую станцию. Полет был отменен в последний момент и это первый в истории отечественной космонавтики случай срыва запуска пилотируемого корабля. URA.RU рассказывает, что случилось на старте и почему этот полет имеет стратегическое значение для развития космических программ России и Белоруссии.
Почему отменили запуск с космодрома Байконур
Запуск пилотируемой миссии на МКС должен был состояться в 16:21 21 марта. Корабль должен был лететь на МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения, полет должен был занять чуть больше трех часов. Стыковка «Союза МС-25» с узловым модулем «Причал» российского сегмента МКС на высоте 408 км была запланирована на 19:40, отмечают в «Роскосмосе». Эти планы сорвала внештатная ситуация.
«Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — объявили в ходе трансляции с космодрома Байконур.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в 18:00 выступил с заявлением о причинах отмены запуска. Проблема была вызвана просадкой напряжения химического источника тока.
Какие цели преследуют Россия и Белоруссия
В рамках полета «Союза МС-25» две братские страны, Россия и Беларусь, должны дать старт новой, девятой космической программы в рамках Союзного государства — «Комплекс-СГ». Она направлена на создание наноспутников, аппаратуры наблюдения и мониторинга атмосферы.
К 2026 году в рамках «Комплекс-СГ» должны быть созданы малый космический аппарат и два наноспутника — российский и белорусский. На программу выделено финансирование в два миллиарда российских рублей.
22 июля 2012-го с космодрома Байконур был запущен первый белорусский спутник дистанционного зондирования Земли «БКА». Он создавался для помощи МЧС и нужд сельского и лесного хозяйства. Новый аппарат, создаваемый в рамках программы «Комплекс-СГ», станет более совершенным: если у «БКА» разрешение съемки составляет 2 метра, то у новинки — 0,35 метра. Таких технологий в мире практически ни у кого нет. Запуск космического аппарата запланирован на 2028 год.
Кто вошел в состав интернационального экипажа
В состав экипажа входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, первая женщина-космонавт в Белоруссии Марина Василевская и женщина-астронавт NASA Трейси Дайсон. Для Белоруссии полет на МКС Василевской, безусловно, историческое и значимое событие в истории освоения космоса.
Роскосмос сообщил, что Новицкий и Василевская должны были провести на борту станции 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавтом NASA Лорел О»Хара.
Дайсон должна продолжить полет до сентября и вернуться на корабле «Союз МС-25» с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом. Астронавт NASA Дайсон должна была отправиться к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Это уже третий такой полет американской женщины-астронавта.
Когда будет следующий запуск и чем он будет отличаться
В NASA внимательно следят за запуском с участием своего астронавта. Агентство первым сообщило, что новый запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» запланирован через двое суток.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов уточнил, что запуск перенесен на субботу, 23 марта, и состоится в 15:36 по московскому времени.
При повторном запуске корабль «Союз МС-25» не сможет воспользоваться сверхкороткой схемой полета к МКС из-за переноса пуска. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Для реализации двухвитковой схемы сближения и стыковки необходимы соответствующие баллистические условия и очень точное соответствие рабочей орбиты МКС старту корабля. 23 марта таких условий не будет», — отмечает источник.
Вместо этого полет будет выполнен по традиционной двухсуточной схеме, при которой корабль делает около 34 оборотов вокруг Земли. Продолжительность полета составит примерно 50 часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.