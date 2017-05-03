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03 мая 2017
02 мая 2017
05:26  03 мая 2017 0

У Трампа хотят отобрать айфон из-за его твитов

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Сенаторы разгневались на президента СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Президента США предложили лишить iPhone из-за его твитов. Такую мысль озвучил сенатор-республиканец Боб Коркер.

Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что правительству Соединенных Штатов нужно прервать работу в сентябре, сообщает ТАСС. В ответ на это сенатор и сделал свое предложение: «Думаю, что хорошо бы было изъять у него iPhone, и после этого разрешать ему публиковать твиты только после проверки сотрудниками Белого дома».

Коллегу поддержал и сенатор Джон Маккейн. Он отметил, что Трампу стоит впредь «думать дважды, прежде чем публиковать что-то в Twitter». На этот раз гнев сенатора вызвал пост Трампа о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли договоренности по финансированию деятельности правительства до конца текущего финансового года — 30 сентября.

Наталья Володина
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