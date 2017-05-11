03:45 11 мая 2017 0

ЦРУ использует «умения и творческий потенциал» опытных сотрудников против КНДР Фото: depositphotos.com © URA.RU

Специальный центр по предотвращению угрозы ядерного удара со стороны Северной Кореи создан в Центральном разведывательном управлении США.

По данным ведомства, в новом отделе будут работать опытные сотрудники ЦРУ. Их «умения и творческий потенциал» будут использованы против КНДР.

Спецотдел получил название Корейский миссионерский центр. Его основная задача — более целенаправленно распределять усилия ЦРУ и союзников США по противодействию «серьезным угрозам из Северной Кореи», отмечает «Газета.ру».