00:59 18 мая 2017 0

Роль Мориса-мустангера в фильме «Всадник без головы» сделала Видова настоящей звездой советского кино Фото: РИА Новости

Актера Олега Видова похоронят 20 мая в Лос-Анджелосе. Церемония прощания состоится на кладбище Hollywood Forever.

Советский и голливудский актер скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, вызванной осложнениями от перенесенного онкологического заболевания, сообщает информагентство Nation News.

Как сообщает вдова Видова Джоан Борстен, траурная церемония начнется в 13 часов по местному времени.

Олег Видов родился в Подмосковье. Первый же фильм, где он получил эпизодическую роль, «Друг мой Колька», принес ему успех. Одной из самых известных ролей, сделавшей Видова поистине звездой советского кинематографа, стала роль Мориса-мустангера в фильме «Всадник без головы». В 1985 году актер вынужденно эмигрировал из СССР. На Западе также сумел заявить о себе, много снимался в Голливуде, работал режиссером, занимался популяризацией советских мультфильмов, сообщает «Федеральное агентство новостей».