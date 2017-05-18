{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
17 мая 2017
00:59  18 мая 2017 0

Олега Видова похоронят 20 мая в Лос-Анджелосе

Роль Мориса-мустангера в фильме «Всадник без головы» сделала Видова настоящей звездой советского киноФото: РИА Новости

Актера Олега Видова похоронят 20 мая в Лос-Анджелосе. Церемония прощания состоится на кладбище Hollywood Forever.

Советский и голливудский актер скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, вызванной осложнениями от перенесенного онкологического заболевания, сообщает информагентство Nation News.

Как сообщает вдова Видова Джоан Борстен, траурная церемония начнется в 13 часов по местному времени.

Олег Видов родился в Подмосковье. Первый же фильм, где он получил эпизодическую роль, «Друг мой Колька», принес ему успех. Одной из самых известных ролей, сделавшей Видова поистине звездой советского кинематографа, стала роль Мориса-мустангера в фильме «Всадник без головы». В 1985 году актер вынужденно эмигрировал из СССР. На Западе также сумел заявить о себе, много снимался в Голливуде, работал режиссером, занимался популяризацией советских мультфильмов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров