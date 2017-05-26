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26 мая 2017
09:38  26 мая 2017 11

Гей-парад в Киеве будет охранять Нацгвардия

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи, флаг
ЛГБТ-сообщество соберется в центре КиеваФото: Benson Kua/Flickr

Власти Киева намерены жестко пресекать любую агрессию на «Марше равенства», который пройдет в столице Украины 18 июня. К обеспечению безопасности будут привлечены бойцы Национальной гвардии, сообщили в столичной полиции.

Данные меры безопасности соответствуют положению в стране, в том числе на востоке, передает Life.ru.

«Для недопущения возможных террористических актов и предупреждения преступлений к территории, где будет марш, мы ограничим доступ, — рассказали журналистам в пресс-службе киевской полиции.

В ведомстве также отметили, что для представителей общественных организаций, дипломатических миссий и СМИ будет установлено большое количество пропускных пунктов.

«Мы готовы к общению как с организаторами, так и с оппонентами марша. Однако любая провокация будет решительно пресечена, а действиям правонарушителей — дана правовая оценка», — подчеркнул глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что националисты и геи устроили совместную акцию протеста в Киеве.

Семен Гринберг
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