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27 мая 2017
26 мая 2017
00:26  27 мая 2017 0

Депутаты Госдумы записываются на военные сборы. Им запретили приезжать на учения на личных машинах

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, армия, военные, автоматчики, морпехи
Депутаты поедут на военные сборыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 150-ти депутатов Госдумы уже записались на трехдневные военные сборы, которые пройдут с 30-го мая по 2 июня. Отличившимся на сборах парламентариям обещают повысить воинское звание.

Как сообщил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин, в сборах могут принять участие все депутаты, независимо от возраста и пола, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По данным «Интерфакса», военнообязанных депутатов попросили не приезжать на сборы на своих машинах. Доставлять парламентариев к месту сборов будут на автобусах. Как уточнил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, первый день у депутатов будет проходить физподготовка и сдача норм ГТО, второй — лекционный, а третий военная игра в парке и вручение новых погон. На время учений парламентариям выдадут форму, а вот питаться им придется за свой счет.

Военные сборы многие парламентарии считают дополнительной нагрузкой. В конце декабря прошлого года они выступили с инициативой получать надбавки за переработки, напоминает информагентство Nation News. Тогда спикер Вячеслав Володин предложил ввести новый режим работы. После праздников заседания по средам будут продлены на час и заканчиваться в 19.00 московского времени за счет урезания перерыва на час. ЛДПР поддержала предложение и предложила учесть надбавки к зарплате депутатам за счет полученных денег от урезания зарплат тех депутатов, которые не появляются на пленарных заседаниях.

Нина Калинина
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