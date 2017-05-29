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29 мая 2017
28 мая 2017
10:56  29 мая 2017 0

Бузова публично поскандалила с Киркоровым. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Ольга Бузова в словесной дуэли проиграла королю эстрадыФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова устроила скандал на музыкальной премии RU TV, которую вел король эстрады Филипп Киркоров. Поющая ведущая переоценила свои ораторские возможности и едва не вывела из себя Киркорова, который в конце начал отпускать в ее адрес едкие шутки.

Филиппа Киркорова пригласили в качестве ведущего церемонии. Одновременно он оказался и в числе номинантов. Чтобы избежать неловкого положения, представить его номинацию доверили Ольге Бузовой, пишет портал «Дни.ру». Однако Бузова начала провоцировать Киркорова тем, что может забрать награду, на которую не была номинирована. «Опасно мне давать конверт с названием лучшего шоу, потому что лучшее шоу еще впереди», — намекала звезда «Дома-2» на грядущий в ноябре собственный сольник.

«Рискните, Оля, рискните», — осадил Бузову Киркоров. «Филипп, здравствуйте, как у вас дела?» — попыталась сглазить назревающий конфликт телеведущая. «Пока не родила», — парировал Киркоров. Словесная перепалка в этом стиле длилась около минуты, и Киркоров уже начал терять терпение: «Там же мое имя!». «Мне нравится, когда мужчины рядом со мной нервничают», — тянула время Бузова. В конце концов Филипп Киркоров посоветовал телеведущей уняться.

Когда телеведущая открыла конверт, она заявила, что смотрит на победителя, и назвала Киркорова своим королем. «Поздравляю, мой король! Посылаю тебе эти поцелуи!». «Чем выше любовь, тем ниже поцелуи?» — уточнил победитель. «Я согласна!» — снова не полезла за словом в карман Бузова.

В результате Филипп Киркоров унес с собой сразу три премии: «Артист года», «Шоу года», «Кино и музыка». А вот Ольге Бузовой ожидаемой премии не досталась. Ведущая «Дома-2» проиграла группе «Грибы», взявшей номинацию «Старт года», отмечает информагентство Nation News.

Нина Калинина
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