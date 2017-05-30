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30 мая 2017
11:42  30 мая 2017 1

В Германии «русская мафия» отмывает деньги через фирмы по уходу за больными

Инвалид Доступная среда Челябинск, инвалид-колясочник
В ФРГ "русская мафия" зарабатывает деньги на инвалидахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ФРГ многие фирмы по уходу за больными и инвалидами замешаны в отмывании денег и рэкете. Речь идет о 230 хосписах, основанных преимущественно выходцами из СССР. Как утверждают правоохранительные органы страны, фирмы заподозрили в подделке счетов за оказанные услуги.

Как следует из доклада специальной следственной группы Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и ведомства по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия, по сговору с пациентами и врачами фирмы выставляют счета за услуги, которые они на самом деле не оказывали, сообщает германская газета Die Welt. Подчеркивается, что большинство фирм связаны между собой.

Указывается, что фирмы-мошенники, обманом получившие страховку, особенно активно орудуют в Северном Рейне—Вестфалии, Берлине, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Баварии. В документе также сообщается, что руководители фирм одновременно с этой работой занимаются и другой преступной деятельностью: отмыванием денег, вымогательством и нелегальным игорным. Некоторых руководителей фирм власти ФРГ подозревают даже в заказных убийствах.

Нина Калинина
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