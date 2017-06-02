Сирот в российском детдоме кормили кашей с металлической стружкой

11:06 02 июня 2017 1

Зерна металломагнитной примеси достигали в размере почти 2 миллиметров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воспитанников дома ребенка в Биробиджане на Дальнем Востоке кормили смертельно-опасной кашей. Во время проверки Россельхознадзор обнаружил в детской пище металломагнитную примесь, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным ведомства, ячневая крупа содержала примесь в количестве 3,3 миллиграмма на килограмм, а размер частиц достигал 1,7 миллиметра.

Кроме того, нарушения были найдены и в других крупах. К примеру, на пачках геркулеса и риса не было маркировок, а в пшене специалисты заметили испорченные зерна. Крупы были уничтожены, а руководство дома ребенка ждет штраф.