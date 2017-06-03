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03 июня 2017
02 июня 2017
10:03  03 июня 2017 0

1,2 тонны кокаина выловили у берегов Мексики

Груз нашли военные морякиФото: depositphotos.com © URA.RU

Непромокаемые тюки с кокаином общим весом более 1,2 тонны были выловлены в Тихом океане у побережья Мексики, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство военно-морского флота латиноамериканской страны.

По данным моряков, всего в океане вблизи порта Акапулько были обнаружены 32 тюка. Внутри находился кокаин. Каким образом наркоторговцы планировали дальнейшую отправку груза, а также кто его должен был принимать, неизвестно.

Территория Мексики и стран Центральной Америки, где сама кока почти не растет, используется мексиканскими наркокартелями для переброски кокаина из Южной Америки в США как наземным, так воздушным и водным путем.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
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