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29 июля 2017
12:44  29 июля 2017 0

Ученые назвали самые комфортные страны для жизни женщин. ВИДЕО

Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, деревня, село, местные жители, кетовский район, женщины с вилами
О месте России в "женском" рейтинге не упомянулиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Швеция оказалась страной, где женщины чувствуют себя лучше всего. Рейтинг американские ученые составили на основе опроса девяти тысяч женщин, проживающих в 80 странах на разных континентах.

Оценку той или иной стране выставляли с учетом уровня жизни, доступности медицинского обслуживания, а также уровня зарплат женщин.

Швеция стала лидером рейтинга в связи с тем, что у властей сложилось прогрессивное отношение к женщинам. Например, гендерное равенство они называют одним из главных приоритетов в стране, пишут «Известия».

На второй строчке рейтинга расположилась Дания, затем идет Норвегия. В десятку комфортных для женщин стран вошли также Финляндия, Канада, Австрия, затем следуют Новая Зеландия и Австралия.

Боливия и Тунис оказались худшими в списке. Впрочем, недалеко от них ушли также Ирак и Пакистан. Известно, что Россия не вошла в двадцатку стран, удобных для прекрасной половины человечества.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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