Ученые назвали самые комфортные страны для жизни женщин. ВИДЕО

Швеция оказалась страной, где женщины чувствуют себя лучше всего. Рейтинг американские ученые составили на основе опроса девяти тысяч женщин, проживающих в 80 странах на разных континентах.
Оценку той или иной стране выставляли с учетом уровня жизни, доступности медицинского обслуживания, а также уровня зарплат женщин.
Швеция стала лидером рейтинга в связи с тем, что у властей сложилось прогрессивное отношение к женщинам. Например, гендерное равенство они называют одним из главных приоритетов в стране, пишут «Известия».
На второй строчке рейтинга расположилась Дания, затем идет Норвегия. В десятку комфортных для женщин стран вошли также Финляндия, Канада, Австрия, затем следуют Новая Зеландия и Австралия.
Боливия и Тунис оказались худшими в списке. Впрочем, недалеко от них ушли также Ирак и Пакистан. Известно, что Россия не вошла в двадцатку стран, удобных для прекрасной половины человечества.