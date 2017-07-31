Москва ответит на снос советских памятников в Польше

В российском МИДе заявили, что Москва может симметрично ответить на принятие правительством Польши поправок в закон о декоммунизации, которые предполагают снос советских памятников.
Варшава должна отдавать себе отчет в том, что их действия в мемориальной сфере обернутся последствиями, заявили представители МИД РФ. По их словам, Москва предпримет адекватные ответные меры ассиметричного характера, пишет газета «Известия».
В частности, рассматриваются сразу несколько вариантов ответных мер, среди которых — персональные санкции в отношении разработчиков поправок в польский закон, экономические меры воздействия и работа на международных площадках для привлечения внимания к данной проблеме.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда 17 июля утвердил закон о декоммунизации в новой редакции. Документ предусматривает демонтаж советских памятников на территории всей страны, включая бюсты и памятные таблички.