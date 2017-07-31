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31 июля 2017
30 июля 2017
07:33  31 июля 2017 0

Москва ответит на снос советских памятников в Польше

Концерт по случаю Дня России на Красной площади. Москва, кремль, спасская башня, флаг
У Кремля есть сразу несколько рычагов воздействия на странуФото: Антон Белицкий © URA.RU

В российском МИДе заявили, что Москва может симметрично ответить на принятие правительством Польши поправок в закон о декоммунизации, которые предполагают снос советских памятников.

Варшава должна отдавать себе отчет в том, что их действия в мемориальной сфере обернутся последствиями, заявили представители МИД РФ. По их словам, Москва предпримет адекватные ответные меры ассиметричного характера, пишет газета «Известия».

В частности, рассматриваются сразу несколько вариантов ответных мер, среди которых — персональные санкции в отношении разработчиков поправок в польский закон, экономические меры воздействия и работа на международных площадках для привлечения внимания к данной проблеме.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда 17 июля утвердил закон о декоммунизации в новой редакции. Документ предусматривает демонтаж советских памятников на территории всей страны, включая бюсты и памятные таблички.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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