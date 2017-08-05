В Турции перевернулся пассажирский автобус, четыре человека погибли. ВИДЕО

12:27 05 августа 2017 0

Отдых в Турции становится опасным Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Турции четыре человека погибли и еще 30 пассажиров получили ранения во время крушения автобуса. Сейчас в посольстве РФ выясняют, были ли среди пострадавших россияне.

Авария произошла возле турецкого города Амасья на шоссе Стамбул — Самсун, сообщает канал CNN Turk. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, переполненную машину занесло и она перевернулась.

Жертвами ДТП стали четыре человек, еще 30 получили ранения различной степени тяжести. Сейчас выясняется, были ли среди пассажиров граждане России.