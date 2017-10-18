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18 октября 2017
22:20  18 октября 2017 0

Кержаков спел на юбилее тещи и попросил не рассказывать об этом Шнурову. ВИДЕО

Рабочий визит Виктора Зубкова в село Мартыновка Курганской области, кержаков александр
Видео Кержакова посмотрели более 45 тысяч разФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший футболист питерского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков на юбилее тещи исполнил песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Видео с выступлением он выложил на своей странице в Instagram.

За девять часов подписчики посмотрели короткий ролик более 45 тысяч раз и оставили множество комментариев. Некоторые пользователи похвалили спортсмена.

«За смелось — пятерка! Не каждый рискнет взять и спеть эту сложнейшую песню! Понятно, что цель у вас была порадовать маму, вы молодец и красавчик», — написала пользователь Натали. «Ringa4ka» отметила: «Супер, тянет или не тянет — это не важно. Главное, что от души спето». «Неплохо поешь, талантливый человек талантлив во всем», — сообщил Денис.

Другие подписчики кинулись критиковать Кержакова. «Александр, естественно, вам здесь будут писать все, что вы замечательно поете, а кто-то даже написал, что ждет альбом, но, если по существу, поете вы плохо», — резюмировал подписчик с ником Casualcreative.

На пост также отреагировала супруга лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова — Матильда. Она поставила в комментариях три смеющихся смайлика. В ответ Кержаков в шутку попросил ее: «Только Сереге не рассказывай, что я ему с Серовым изменяю».

Ранее футболист снялся в клипе «Ленинграда» на песню Ч.П.Х.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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