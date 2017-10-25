Шойгу передал президенту Филиппин партию военной техники

10:24 25 октября 2017 1

Встречу провели на борту большого корабля ВМФ России Фото: сайт президента России

Россия передала армии Филиппин стрелковое оружие, боеприпасы и армейские грузовики. Официальную церемонию провел министр обороны РФ Сергей Шойгу в порту Манилы, встретившись с лидером Филиппин Родриго Дутерте.

Встреча прошла на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» тихоокеанского флота ВМФ России, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Россия подписала с Филиппинами контракт на поставку гранатомётов РПГ-7В и боеприпасов к ним, напоминает RT.