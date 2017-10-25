Шойгу передал президенту Филиппин партию военной техники

Встречу провели на борту большого корабля ВМФ России
Россия передала армии Филиппин стрелковое оружие, боеприпасы и армейские грузовики. Официальную церемонию провел министр обороны РФ Сергей Шойгу в порту Манилы, встретившись с лидером Филиппин Родриго Дутерте.
Встреча прошла на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» тихоокеанского флота ВМФ России, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Ранее Россия подписала с Филиппинами контракт на поставку гранатомётов РПГ-7В и боеприпасов к ним, напоминает RT.