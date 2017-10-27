09:00 27 октября 2017 0

Страховщики говорят, что работать с ОСАГО им невыгодно Фото: Илья Московец © URA.RU

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Сегодня 27 октября, пятница. И вот главное к этому часу:

Валентина Матвиенко хочет стать спарринг-партнером Владимира Путина. Собеседник «URA.RU», близкий к Кремлю, рассказывает, что спикеру совфеда на президентских выборах будет отведена «особая роль». Но строчку в бюллетене ей давать передумали, а неожиданное выдвижение Собчак заставило Матвиенко «пытаться вернуться в повестку».

Челябинская группировка, запрещенная ФСБ, отбирает у депутата Госдумы бизнес с миллиардным годовым оборотом. ОПГ уже пыталась начать передел похоронного рынка, а теперь добралась до школьного питания. Начать решили сразу со сбора компромата.

Ямальские власти разработали законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем в регионе. «Сухой закон» будет максимально жестким — документ предусматривает полный запрет на спиртное.

Страховщики по всей стране бойкотируют ОСАГО — компании ищут любые предлоги, чтобы не оформлять полисы. Участники рынка признаются, что работать с «автогражданкой» им невыгодно.

Стала известна точная, окончательная причина смерти актера Дмитрия Марьянова. Заключение медиков состоит всего из трех предложений.

Деревенский блогер рассказал, как выжить на 2,5 тысячи рублей в месяц. Автор YouTube-канала уверяет, что «жизнь в деревне обходится гораздо дешевле, чем в городе» и говорит, что давно не слышал слова «стресс».