Только теплая зима может спасти украинских граждан от замерзания, так как страна подходит к отопительному сезону с низким запасом угля. К такому выводу пришли эксперты в эфире 24 канала.
По словам экс-министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова, сегодня на украинских электростанциях критически мало угля. По его словам, текущих запасов стране хватит только при условии теплой зимы. В настоящее время Киев закупает уголь в Южной Африке, США и России, отметил Плачков.
Глава энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что украинские ТЭЦ могут перейти на газ или использовать аварийные отключения.
Эксперты сходятся во мнении, что спасти Украину от проблем с отоплением может только мягкая зима.