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28 октября 2017
Главные новости Москвы
21:51  28 октября 2017 3

СМИ: Украинцев спасет от замерзания только теплая зима

Батарея. Тюмень, батарея, комуналка, радиатор, отопление, жкх
Украина опасается холодовФото: Николай Бастриков © URA.RU

Только теплая зима может спасти украинских граждан от замерзания, так как страна подходит к отопительному сезону с низким запасом угля. К такому выводу пришли эксперты в эфире 24 канала.

По словам экс-министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова, сегодня на украинских электростанциях критически мало угля. По его словам, текущих запасов стране хватит только при условии теплой зимы. В настоящее время Киев закупает уголь в Южной Африке, США и России, отметил Плачков.

Глава энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что украинские ТЭЦ могут перейти на газ или использовать аварийные отключения.

Эксперты сходятся во мнении, что спасти Украину от проблем с отоплением может только мягкая зима.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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