Минэнерго объявило об обнулении импортной пошлины на бензин до середины 2026 года

Импорт автомобильного бензина в Россию станет выгоднее: до середины 2026 года для ввоза топлива будет действовать нулевая ставка импортной пошлины. Такое решение озвучил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
«Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива», — заявил Сергей Цивилев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Встреча транслируется в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее об обнулении пошлин на нефти сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, у участников рынка появилась возможность осуществлять поставки бензина и дизельного топлива. Новак также отметил, что введенные изменения способствуют формированию экономических стимулов для увеличения импорта топлива из других стран.
