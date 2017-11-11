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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:22  11 ноября 2017 1

Трамп поверил Путину. «Он оскорблен разговорами о вмешательстве России в наши выборы»

Дональд Трамп, трамп дональд
Отдельной встречи на саммите АТЭС не произошло, но поговорить лидерам удалосьФото: wikimedia.org/Gage Skidmore
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Владимир Путин оскорблен подозрениями в том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп после нескольких кратких встреч с Путиным на полях саммита АТЭС.

«Он сказал, что абсолютно точно не вмешивался в наши выборы. Он не делал того, что они говорят. Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: „Я не делал этого“, — приводит РБК слова Трампа. — И я правда верю, что он действительно так считает».

Предполагалось, что во время саммита стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит во Вьетнаме, президенты двух стран пообщаются в рамках отдельной большой встречи, но этого не случилось.

«Экономика сегодня» уточняет, что американский лидер предложил оставить спор о выборах и приступить к разговору о Сирии и Украине. Трамп отметил, что всю шумиху подняли американские демократы, проигравшие выборы.

Семен Гринберг
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