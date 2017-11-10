Трамп ушел с приема на саммите АТЭС, не пообщавшись с Путиным

23:38 10 ноября 2017 0

Владимир Путин и Дональд Трамп не стали общаться на официальном приеме Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул зал, где проходил официальный прием лидеров саммита АТЭС, до его окончания, так и не пообщавшись с российским лидером Владимиром Путиным.

Во время самого ужина, как пишет РИА «Новости», президенты сидели недалеко друг от друга — по разные стороны от главы Вьетнама Чана Дай Куанга, однако разговаривали лишь с ближайшими соседями за столом. Не дождавшись окончания вечера, Трамп сделал несколько фотографий на телефоны с лидерами других стран и покинул прием.

Президенты РФ и США поприветствовали друг друга рукопожатием лишь на церемонии фотографирования до ужина, отмечает RT. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс при этом заявила, что в рамках саммита встреча Путина и Трампа запланирована не была, передает CNN. Тем не менее, как добавила представитель администрации американского президента, в Белом доме допускают, что оба лидера могут встретиться неформально во время проведения международного мероприятия.

Владимир Путин прилетел во Вьетнам 10 ноября. Здесь он намерен провести переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпином, президентом Филиппин Родриго Дутерте.