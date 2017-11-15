Украина отказалась от термина «Великая Отечественная война»

00:12 15 ноября 2017 0

Власти Украины изменили название войны с фашистской Германией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верховная рада Украины одобрила изменения в текст закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которые предлагали отказаться от использования термина «Великая Отечественная война» в пользу «Вторая мировая война».

Законопроект, как отмечает RT, поддержал 241 депутат. Теперь все формулировки в документах будут заменены. Ранее, как напоминает «Русская планета», Украина отказалась от формулировки День победы над фашизмом в Великой отечественной войне 1941—1945 годов, переименовав праздник в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.