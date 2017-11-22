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22 ноября 2017
21 ноября 2017
05:38  22 ноября 2017 0

Хакеры украли личные данные миллионов пользователей Uber

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Хакерская атака на сервис Uber состоялась более года назад, но СМИ узнали о ней только сейчасФото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители сервиса для заказа такси Uber сообщили, что на базы данных компании была совершена хакерская атака. В распоряжении интернет-воров оказалась информация о 57 миллионах клиентов и водителей онлайн-сервиса.

Взлом базы Uber произошел еще в октябре прошлого года, сообщает Nation News, но известно о нем сталь только сейчас. По заявлению представителей компании, в руки хакеров попали контактные данные более 50 миллионов пользователей со всего мира: имена, номера телефонов, адреса электронной почты. Также сообщается, что взломщики завладели номерами водительских удостоверений около семи миллионов водителей.

В компании заверили, что хакерская атака не грозит пользователям Uber финансовыми потерями: до информации о кредитных картах интернет-ворам добраться не удалось. Также засекреченными остались маршруты поездок.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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