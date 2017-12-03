07:26 03 декабря 2017 0

Допинг-проба Семеренко была чистой, утверждает информатор WADA Фото: Wikimedia Commons

Бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных якобы просил экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «испортить» допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченков признался, что от него требовалось подменить чистую допинг-пробу на положительную, передает RT. Он заявил, что отказался, так как при ее детальном изучении стало бы ясно, что запрещенный препарат подсыпали в мочу, и он не находился в организме Семеренко.

«Я не мог сделать ничего такого с чистой спортсменкой. За годы моей карьеры я превращал немало положительных допинг-проб в чистые, но не наоборот», — подчеркнул Родченков.

По его словам, такая просьба поступила от экс-замминистра спорта Юрия Нагорных, который «был обеспокоен» результатами украинских биатлонисток. Они должны были оказать серьезную конкуренцию россиянкам в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014, пояснил информатор WADA.

Как писало «URA.RU», ранее Григорий Родченков пообещал уничтожить российский спорт и заявил, что потерял 2,5 миллиона рублей из-за вице-премьера РФ Виталия Мутко.