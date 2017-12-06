Биткоин обошел рубль по капитализации

21:17 06 декабря 2017 0

Биткоин близок к тому, чтобы стать пятой самой ценной валютой в мире Фото: depositphotos.com © URA.RU

Биткоин обогнал по капитализации российские рубли, британские фунты стерлингов, швейцарский франк и южнокорейскую вону. Рыночная стоимость криптовалюты составила 180 миллиардов долларов.

Расчет был сделан на основе курса 10,765 тысячи долларов за биткоин. Если его стоимость возрастет до 15 тысяч долларов, то он обгонит индийскую рупию и станет пятой самой ценной валютой в мире. Чтобы стать абсолютным лидером, ему нужно достигнуть планку в 85,16 тысячи долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Small Business Prices.

При этом отмечается, что приведенные данные несколько искажены. Номинальная стоимость биткоинов, которые в настоящее время находятся в обращении, не отражает общей стоимости валюты.

Отметим, 5 декабря курс биткоина превысил 12 тысяч долларов.