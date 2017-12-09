Форму для российских олимпийцев пошьют на родине

Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что форму для российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Пченчхан, будет изготавливать исключительно отечественный производитель. Из-за запрета МОК одежда будет без символики.
«Форму будем изготавливать мы», — цитирует Жукова «Интерфакс». Глава Олимпийского комитета также сказал, что российским спортивным федерациям не стоит тянуть с заявками на спортсменов, которые планируют поехать на Олимпиаду. Он рекомендовал подать заявки уже в январе.
Международный Олимпийский комитет 5 декабря отстранил Россию от Олимпийских игр в 2018 году в Южной Корее. Выступить на международных соревнованиях смогут только «чистые» спортсмены и только под нейтральным флагом. Всю экипировку сборной РФ придется переделывать — в итоге компания ZA Sport, которая ее разрабатывала, потеряет около одного миллиарда рублей.