{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
09 декабря 2017
13:32  09 декабря 2017 0

Форму для российских олимпийцев пошьют на родине

Встреча олимпийцев в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, медаль, серебро, олимпиада рио 2016, перова ксения
В такой форме олимпийцы не смогут выступить на играх в ПхенчханеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что форму для российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Пченчхан, будет изготавливать исключительно отечественный производитель. Из-за запрета МОК одежда будет без символики.

«Форму будем изготавливать мы», — цитирует Жукова «Интерфакс». Глава Олимпийского комитета также сказал, что российским спортивным федерациям не стоит тянуть с заявками на спортсменов, которые планируют поехать на Олимпиаду. Он рекомендовал подать заявки уже в январе.

Международный Олимпийский комитет 5 декабря отстранил Россию от Олимпийских игр в 2018 году в Южной Корее. Выступить на международных соревнованиях смогут только «чистые» спортсмены и только под нейтральным флагом. Всю экипировку сборной РФ придется переделывать — в итоге компания ZA Sport, которая ее разрабатывала, потеряет около одного миллиарда рублей.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров