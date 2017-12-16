Вашингтон ведет двойную игру
Международная коалиция во главе с США продолжает контактировать с оставшимися боевиками из запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР).
Отмечается, что американская сторона поддерживает связь, несмотря на приверженность к ликвидации ИГИЛ. Ранее Пентагон заявил, что победа в Сирии была обусловлена действиями американских военных.
11 декабря глава РФ Владимир Путин посетил военную базу Хмеймим в Сирии. Президент поблагодарил военных за службу и приказал министру обороны России Сергею Шойгу выводить войска из страны, напоминает агентство Nation News.