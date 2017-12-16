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16 декабря 2017
15 декабря 2017
12:12  16 декабря 2017 0

Сирия уличила США в продолжающихся контактах с боевиками ИГИЛ

США, комета,метеор,сирия, правительство, флаг сша, Капитолий
Вашингтон ведет двойную игруФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Международная коалиция во главе с США продолжает контактировать с оставшимися боевиками из запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР).

Отмечается, что американская сторона поддерживает связь, несмотря на приверженность к ликвидации ИГИЛ. Ранее Пентагон заявил, что победа в Сирии была обусловлена действиями американских военных.

11 декабря глава РФ Владимир Путин посетил военную базу Хмеймим в Сирии. Президент поблагодарил военных за службу и приказал министру обороны России Сергею Шойгу выводить войска из страны, напоминает агентство Nation News.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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