Минобороны обвинило США в создании армии террористов

01:43 17 декабря 2017 0

Боевиков новой террористической группировки якобы перебросят на юг Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство обороны России обвинило Соединенные Штаты в подготовке новой армии из боевиков, сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Террористов якобы обучают в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека. Костяк создаваемой группировки, как пишут «Известия», составляют 400 бывших членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые еще в октябре были вывезены американцами из Ракки.

Вооруженные группы назвали «Новой сирийской армией». После курса подготовки отряды планируют перебросить на юг страны, отмечает RT.

Ранее, напомним, центр примирения заявил о том, что международная коалиция во главе с США продолжает контактировать с оставшимися боевиками.