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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
01:43  17 декабря 2017 0

Минобороны обвинило США в создании армии террористов

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Боевиков новой террористической группировки якобы перебросят на юг СирииФото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство обороны России обвинило Соединенные Штаты в подготовке новой армии из боевиков, сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Террористов якобы обучают в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека. Костяк создаваемой группировки, как пишут «Известия», составляют 400 бывших членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые еще в октябре были вывезены американцами из Ракки.

Вооруженные группы назвали «Новой сирийской армией». После курса подготовки отряды планируют перебросить на юг страны, отмечает RT.

Ранее, напомним, центр примирения заявил о том, что международная коалиция во главе с США продолжает контактировать с оставшимися боевиками.

Сергей Демин
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